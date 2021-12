Dalla Spagna: sondaggi di Milan e Roma per Héctor Herrera

Dalla Spagna giungono notizie sull’interessamento di Milan e Roma per il centrocampista dell’Atletico Madrid Héctor Herrera. Jose Mourinho lo aveva già seguito in estate e pensa che possa essere il rinforzo giusto per i giallorossi come riportato da Marca, ma alla finestra rimane anche il Milan che cerca un rinforzo a centrocampo. Herrera, in scadenza di contratto a giugno, cerca una nuova avventura che gli consenta di giocare più minuti. FOTO: As