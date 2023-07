Dalla Spagna: Sergio Rico dovrà essere operato di nuovo la prossima settimana

Le condizioni di salute di Sergio Rico sono migliorate. Il portiere del PSG, lo scorso 28 maggio, era rimasto vittima di un brutto e pericoloso incidente mentre andava a cavallo, finendo ricoverato in terapia intensiva e rimanendo in coma e sotto sedazione per un mese e mezzo. Sergio Rico si è ripreso a inizio luglio, è uscito dalla terapia intensiva, ma per il 29enne estremo difensore spagnolo le cose non finiscono qui. Il quotidiano AS spiega come Sergio Rico la prossima settimana sia atteso da un intervento in sala operatoria all’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia, dove si trova ormai dal momento dell’incidente. In particolare la testata spagnola evoca il trattamento di un aneurisma che sta mettendo a repentaglio la sua salute.

Foto: Instagram Sergio Rico