Dalla Spagna: Sergio Ramos resta al Real, decisivo il summit con Perez

Sergio Ramos resterà al Real Madrid. E’ questo l’annuncio che arriva da “El Chiringuito”, nota tv spagnola molto vicino alle vicende delle Merengues. Pochi minuti fa, la sopracitata fonte fa ha infatti svelato che il capitano dei Blancos ha deciso di continuare la sua avventura a Madrid fino al termine della carriera, una scelta importante che arriva dopo diversi rumors circa un suo possibile addio in estate. Decisivo in tal senso un incontro che lo stesso Sergio Ramos avrebbe avuto nelle scorse ore con Florentino Perez. Il Real Madrid ha annunciato che il difensore spagnolo parlerà in conferenza stampa quest’oggi alle 17.30.

https://twitter.com/realmadrid/status/1134097992691191809

Foto: Marca