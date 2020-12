Dalla Spagna, Saponjic verso l’addio. L’attaccante serbo offerto al Valladolid

Ivan Saponjic non è importante per Simeone, che recentemente ha dichiarato di averci parlato a inizio stagione, e spiegato con chiarezza il suo pensiero su di lui. Nella stagione scorsa all’Atletico Madrid l’attaccante serbo ha collezionato solo tre presenze, per un totale di 64 minuti giocati e non sembra un’opzione per il Cholo.

A 23 anni, Saponjic ha bisogno di giocare per crescere nella sua carriera. Nella partita di sabato si è aperta una porta per lui, l’Atletico ha battuto il Valladolid per 2-0 e avrebbe messo il suo nome sul tavolo. Secondo AS, il giocatore è stato offerto proprio al club pucelano.

Foto: Twitter Atletico Madrid