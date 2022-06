Dalla Spagna: Ronaldo potrebbe lasciare lo United. Non c’è feeling con ten Hag

Secondo quanto riportato da Marca, il ritorno a casa di Cristiano Ronaldo, al Manchester United, potrebbe già essere finito.

Secondo il quotidiano spagnolo, non ci sarebbe feeling tra CR7 e il nuovo allenatore Erik ten Hag, che preferirebbe una ricostruzione partendo già giovani elementi e calciatori adatti al suo stile di gioco offensivo.

Ronaldo quindi sta pensando di lasciare i Red Devils, ma trovare una sistemazione non sarà facile. Il portoghese vorrebbe un club che gli permetta di giocare la Champions, per provare a scrivere altri record, in una competizione in cui è sempre stato protagonista, cosa che lo United la prossima stagione non gli permetterebbe.

Il problema è l’ingaggio oneroso dell’asso portoghese. Il futuro di Ronaldo, in questa estate, è tutt’altro che scontato.

Foto: Twitter Manchester United