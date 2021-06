Dalla Spagna: Romagnoli è finito nella lista del Barcellona

Dalla Spagna rilanciano un’indiscrezione di calciomercato: secondo quanto riportato dal quotidiano catalano, Mundo Deportivo, Alessio Romagnoli è finito nella lista del Barcellona. Il difensore centrale del Milan risponde al profilo che cerca il Barça, è un’opzione ‘low cost’ che può essere utile per completare la rosa. Romagnoli ha il contratto in scadenza nel 2022 e ad oggi non state ancora avviati i contatti per il rinnovo.

FOTO: Sito Milan