Dalla Spagna: River-Boca potrebbe giocarsi al Bernabeu

Cresce l’attesa per scoprire dove si disputerà la finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors rinviata lo scorso 24 novembre a causa dei violenti incidenti avvenuti all’esterno del Monumental. Intanto, secondo quanto riferisce in Spagna El chiringuito de Jugones, il tanto atteso incontro potrebbe giocarsi l’8 o il 9 dicembre a Madrid, più precisamente al Santiago Bernabeu. Fifa, Uefa e Conmebol sarebbero già d’accordo e mancherebbe soltanto il consenso dei due club argentini. In tal senso si attendono comunicazioni ufficiali nelle prossime ore. Da segnalare, infine, che nei giorni scorsi si era candidata anche la città di Genova a ospitare il Superclasico.

🚨 EXCLUSIVA MUNDIAL | La SUPERFINAL de la Libertadores River-Boca PODRÍA JUGARSE en el Santiago Bernabéu. #JUGONES pic.twitter.com/87kCWTVQqj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 29, 2018