Dalla Spagna: rischio porte chiuse per Valencia-Atalanta, Barça-Napoli, Siviglia-Roma e Getafe-Inter

L’Euro-sfida tra squadra spagnole e italiane rischia di essere rovinata dall’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riferisce LaSexta, il governo iberico, con il ministro Salvador Illa in prima fila, starebbe considerando di far disputare le seguenti gare a porte chiuse: Valencia-Atalanta e Barellona-Napoli di Champions League, Siviglia-Roma e Getafe-Inter di Europa League. Nei prossimi giorni saprà qualcosa in più.

Foto: UEFA