Dalla Spagna: rinnovo di Messi a un passo. Laporta vorrebbe annunciarlo già domani

Leo Messi sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per ufficializzare il suo rinnovo con il Barcellona. Lo racconta Deportes Cuatro, che aveva già raccontato lo scorso gennaio le sensazioni positive per il prolungamento del contratto dell’argentino. Joan Laporta vorrebbe dare l’annuncio domani, giovedì 24 giugno, ma probabilmente sarà difficile concludere il tutto così in fretta.

Il Barcellona e Leo Messi andranno avanti insieme per i prossimi due anni, il calciatore firmerà due stagioni e riceverà in cinque anni quello che avrebbe dovuto guadagnare in due per agevolare il pagamento del club del Barça, a causa della difficile situazione economica che caratterizza il club catalano.