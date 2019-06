Dalla Spagna: retroscena Marcos Llorente, è stato a un passo dal Liverpool. Ma…

Direttamente dalla Spagna arriva un curioso retroscena su Marcos Llorente, fresco di trasferimento dal Real all’Atletico Madrid. Come si legge tra i principali portali iberici, il centrocampista classe ’95 prima di firmare con i Colchoneros è stato a un passo dal Liverpool. A far saltare l’affare, però, è stato Jurgen Klopp: il tecnico tedesco non era convinto dal profilo del giocatore in relazione al prezzo alto richiesto da Perez. E così Marcos Llorente è volato all’Atletico.

Foto: AS