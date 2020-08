Dalla Spagna: Reinier in prestito al Borussia Dortmund

Secondo quanto riportato da As, oggi Reinier Jesus dovrebbe firmare per giocare con il Borussia Dortmund nei prossimi due anni, in prestito dal Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo l’ufficialità potrebbe arrivare già oggi. Reiner è un centrocampista classe 2002, nazionale U-23 del Brasile. Il Real lo ha prelevato l’anno scorso dal Flamengo.

Foto: Twitter Real Madrid