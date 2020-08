Dalla Spagna: Reina, accordo con la Lazio

Pepe Reina torna in Italia, andrà alla Lazio. Le anticipazioni spagnole, in modo part ricolare di AS, fanno seguito ai rumors di ieri. La Lazio cercava un portiere esperto da affiancare a Strakosha, l’ha individuato nell’ex Milan e Napoli reduce da un’esperienza con l’Aston Villa. Una boccata di ossigeno anche per le casse rossonere, una nuova opportunità in Serie per Reina che stava parlando anche con il Valencia. E che evidentemente non ha avuto più dubbi quando ha chiamato la Lazio.