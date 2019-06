Dalla Spagna: Real Sociedad su Borja Mayoral in caso di addio di Willian José

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, la Real Sociedad avrebbe puntato il proprio mirino di mercato su Borja Mayoral, attaccante classe ’97 del Real Madrid. Il club basco avrebbe infatti identificato il centravanti come il sostituto ideale del brasiliano Willian José, il cui futuro pare attualmente alquanto incerto. Borja Mayoral, ceduto in prestito dai blancos al Levante nel corso dell’ultima stagione, ha messo a segno 5 reti in 34 presenze totali.

Foto: Mundo Deportivo