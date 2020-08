Dalla Spagna: Real Madrid, Ramos rinnova fino al 2023

Archiviata la clamorosa eliminazione dalla Champions League, il Real Madrid con Zidane in panchina è pronto in vista della prossima stagione. Tanti sono i punti da toccare, così come il rinnovo del capitano delle merengues Sergio Ramos. Come raccolto dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid – con una politica dettagliata sui rinnovi dei trentenni (contratti annuali) – è pronto a fare un’eccezione per Ramos che andrebbe a firmare fino al prossimo 2023 il rinnovo con la Casa Blanca.

Foto: twitter Real Madrid