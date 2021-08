Dalla Spagna: Real Madrid, Kubo verso il ritorno in prestito al Maiorca

Secondo Diario de Mallorca, Take Kubo sarebbe a un passo dal tornare in prestito al Maiorca, squadra che gli pagherebbe l’intero ingaggio e compenserebbe anche finanziariamente il Real Madrid. Il calciatore sarebbe favorevole a questa opzione e considererebbe (nuovamente) le Baleari un ottimo palcoscenico per mettere in mostra le sue potenzialità. Interessata anche la Real Sociedad, società che però non potrebbe garantirgli la titolarità.

Foto: Instagram Kubo