Dalla Spagna: Real Madrid, isolato Jovic per rischio covid-19

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Marca e da Jugones, Luka Jovic dovrà osservare un periodo di isolamento in casa dopo esser stato in contatto con un amico arrivato nel pomeriggio di lunedì da Belgrado e risultato positivo al test del coronavirus. L’attaccante serbo, che al Real Madrid non sta brillando, dovrà ora restare in quarantena a scopo precauzionale così come prevede il protocollo medico del club blancos e risultare negativo ai prossimi test.

Foto: twitter Champions League