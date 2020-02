Dalla Spagna: Real Madrid, in estate assalto a Camavinga

Il Real Madrid si muove in vista dell’estate. Il club spagnolo, secondo quanto riporta l’autorevole Marca, sarebbe pronto a compiere un altro importante investimento di prospettiva: nel mirino delle Merengues c’è Eduardo Camavinga, talento classe 2002 di proprietà del Rennes e sulle cui tracce ci sono anche altri top club come il Dortmund. Il Real, però, intende sbaragliare la concorrenza mettendo sul piatto una proposta di almeno 50 milioni di euro. Una situazione da monitorare, in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Bleacher Report