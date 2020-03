Dalla Spagna: Real Madrid, il ritorno di Odegaard costringe James a fare le valigie

James Rodriguez lascerà il Real Madrid. Infatti, il colombiano – come Gareth Bale – non rientra nei piani di Zinedine Zidane e, con il contratto in scadenza nel 2021, sarà costretto a fare le valigie in estate. A chiudergli ancora più spazio, il possibile ritorno di Martin Odegaard che, secondo AS, è solo da formalizzare. I Blancos chiedono almeno 50 milioni di Euro per liberarsi del’ex-Monaco, ma con la crisi economica scaturita dalla pandemia di Coronavirus potrebbe lasciarlo partire a meno.

Foto: MARCA