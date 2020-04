Dalla Spagna: Real Madrid-Camavinga, ecco la nuova strategia del Rennes

Eduardo Camavinga – come noto – è un obiettivo concreto del Real Madrid. Il talento classe 2002 di proprietà del Rennes, sulle cui tracce ci sono anche altre big, è finito da tempo nel mirino delle Merengues e proprio nelle ultime settimane il club di Florentino Perez ha accelerato con la volontà di sbaragliare la concorrenza. Intanto, secondo quanto rivela Marca, il Rennes non avrebbe perso la speranza di riuscire a trattenere il giocatore anche per la prossima stagione. La nuova strategia del club francese può essere agevolata dalla sospensione definitiva del campionato transalpino: infatti, qualora il Rennes dovesse mantenere l’attuale terzo posto in classifica, sarebbe qualificato ai preliminari di Champions. Uno scenario che potrebbe facilitare la permanenza di Camavinga, sia per quanto riguarda il lato economico sia per quello motivazionale.

Foto: Bleacher Report