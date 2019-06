Dalla Spagna: Real-Hazard annuncio a breve. Una nostra esclusiva del 19 aprile

Il 19 aprile vi abbiamo raccontato dell’affare Hazard-Real Madrid. Vi avevamo anche anticipato le cifre dell’affare: quasi 120 milioni di euro per il cartellino del belga. Dopo le tante conferme arrivate in questo periodo ora il quotidiano As informa che l’annuncio dell’attaccante alle Merengues è imminente. Dalla Spagna aggiungono che i rappresentati di Hazard hanno fatto visita al giocatore nel ritiro del Belgio per confermare la riuscita dell’affare: il Chelsea ha accettato l’offerta del Real Madrid.

Foto: As