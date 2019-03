Dalla Spagna: Real Madrid, frenata per Exequiel Palacios. Ora l’Inter…

Sembrava cosa fatta per il trasferimento di Exequiel Palacios al Real Madrid. Nelle ultime ore, invece, si è registrata una brusca frenata. Secondo quanto rivela la stampa iberica, in particolare AS e Marca, le Merengues avrebbero momentaneamente mollato la presa per il 20enne argentino del River Plate. Il motivo? Il classe ’98 non è ancora in possesso del passaporto da comunitario e i blancos, proprio pochi giorni fa, hanno ufficializzato l’ingaggio del brasiliano Eder Militao che andrebbe ad occupare l’ultimo slot disponibile alla corte di Zidane. Ecco perché, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, ora su Exequiel Palacios è balzata in pole l’Inter, che corteggia da tempo il giocatore.

Foto: Clarin