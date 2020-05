Dalla Spagna: Real, ecco la strategia per Ferran Torres. E il Valencia fissa il prezzo

Ferran Torres è un obiettivo concreto di tanti top club europei, compreso il Real Madrid. I Blancos avrebbero puntato con decisione il centrocampista del Valencia, una delle più grandi promesse del calcio spagnolo. Anche nelle ultime ore, dalla Spagna arrivano conferme: secondo El Desmarque, il club di Florentino Perez starebbe pensando di offrire il cartellino di Dani Ceballos, in caso di mancato riscatto da parte dell’Arsenal, per abbassare il prezzo fissato dal Valencia di 70 milioni di euro per Ferran Torres.

Foto: Twitter personale Ferran Torres