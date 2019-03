Dalla Spagna: “Rashford nell’agenda del Barcellona”

La lista dei desideri del Barcellona per la prossima stagione si allunga ulteriormente. Dopo i nomi di Antoine Griezmann e Luka Jovic, si aggiunge anche quello di Marcus Rashford. L’attaccante del Manchester United è in scadenza nel 2020 ma il prezzo del cartellino è ugualmente alto. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo il club blaugrana fa sul serio, tanto da titolare in prima pagina: “Rashford nell’agenda”.

Foto: Mundo Deportivo