Dalla Spagna: Raphinha vuole solo il Barcellona

Talmente tanta è la voglia di vestire blaugrana che Raphinha potrebbe anche non partire per la tournée estiva del Leeds e aspettare a Londra che la trattativa si conclusa. Questo è quanto riporta il noto quotidiano Sport, che aggiunge poi come la squadra spagnola sia arrivata ad offrire 55 milioni di euro. Il Leeds a queste cifre potrebbe non imporsi e regalare cosi al brasiliano il desiderio di giocare nel Barcellona.

Foto: Twitter Leeds