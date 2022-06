Dalla Spagna: Raphinha vuole il Barcellona, il Leeds aspetta l’offerta

Nonostante le offerte di Arsenal e Chelsea abbiano presentato delle offerte vantaggiose, Raphinha aspetta ancora il Barcellona. Secondo quanto riportato da Marca infatti, il fantasista brasiliano vorrebbe giocare al Camp Nou e il Leeds sarebbe più contento di cedere il calciatore all’estero piuttosto che a delle avversarie in Premier. Il portare spagnolo però riporta anche che la squadra di Laporte ancora non ha presentato un offerta ufficiale e le motivazioni sono da rintracciare in queste due dinamiche. La prima riguarda Dembele, il francese ancora non è detto che saluti e allo stesso modo il Barcellona non ha in questo momento i soldi necessari. La squadra inglese valuta l’ala circa 50 milioni e non ha fretta di chiudere soprattutto perché il contratto del calciatore scadrà nel 2024. Le offerte delle due squadre inglesi sono arrivate, ma l’entourage del calciatore prende tempo perché vuole aspettare il Barcellona. Ma non lo farà in eterno.

Foto: Twitter Leeds