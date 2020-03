Dalla Spagna: Ramos e il Real Madrid, c’è distanza per il rinnovo. La situazione

“Il rinnovo? Ne stiamo parlando da alcune settimane ma non c’è fretta. Arriveremo a un accordo: se mi vorranno, io resterò qui”. Parlava così, appena poche settimane fa, Sergio Ramos in merito al suo futuro. Ora, però, la situazione non sembra essersi sbloccata: secondo quanto riferito dalla stampa iberica, in particolare il Mundo Deportivo, la strada per arrivare al rinnovo del capitano del Real Madrid sarebbe in salita. Il motivo? La politica dei Blancos che prevede che i rinnovi per i giocatori sopra i 32 anni vengano valutati di stagione in stagione. Ramos, in scadenza nel 2021, pretende invece un prolungamento almeno biennale. Le Merengues per il momento fanno muro, anche in virtù dell’elevato ingaggio attuale di Ramos da circa 12 milioni di euro netti a stagione. In ogni caso, c’è tempo per limare la distanza, ma la situazione – ad oggi – non sembra affatto in discesa.

Foto: Twitter personale Ramos