Dalla Spagna: Rakitic in uscita, il Barcellona fissa il prezzo del cartellino

Sembrano destinate a separarsi in estate le strade di Ivan Rakitic e del Barcellona. Il centrocampista croato, in scadenza di contratto nel 2021, è corteggiato da diversi club: sulle sue tracce – come rivelato nei giorni scorsi dal quotidiano catalano Sport – ci sarebbero diverse società cinesi e – soprattutto – il Siviglia di Monchi, che ha mosso i primi passi per lo stesso Rakitic con l’obiettivo di riportare “a casa” lo specialista blaugrana, che dal canto suo ha già aperto al ritorno in Andalusia. Intanto, come aggiunto nelle ultime ore dalla stessa fonte spagnola, il Barcellona ha fissato il prezzo del cartellino del croato: 20 milioni di euro.

Foto: Twitter personale Rakitic