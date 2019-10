Dalla Spagna: Rakitic continua a pensare ad un addio al Barcellona

Ivan Rakitic ed il Barcellona, una storia d’amore a rischio. Il centrocampista croato del Barcellona, infatti, come riportato da Marca, starebbe continuando a pensare ad un addio alla maglia blaugrana. Il motivo che potrebbe spingere l’ex Siviglia lontano dal Camp Nou risiederebbe nel suo poco utilizzo stagionale, oltre che in un rapporto non proprio idilliaco con il mister dei catalani, Ernesto Valverde.

Due gli anni di contratto che ancora legano Rakitic e il Barça, ma che forse potrebbero non bastare a far proseguire il matrimonio fra le due parti. Su di lui sempre vive le attenzioni di Juventus – che pure ieri ha smentito tramite Paratici – e Manchester United.

Foto: The Sun