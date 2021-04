I quotidiani spagnoli mettono al centro del mercato il francese del Barcellona Ousmane Dembélé che sta vivendo un ottimo momento in casa blaugrana. In Francia sono entusiasti di lui e si parla di un suo possibile approdo al Psg. Ma il club parigino ha come priorità il rinnovo di Neymar, ma in caso di mancata riuscita e di un conseguente trasferimento il Psg andrebbe dritto su Dembélé.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona