Dalla Spagna: Psg, rifiutata l’offerta del Barcellona per Neymar. Ora…

Il Barcellona prova ad accelerare per Neymar. Il club blaugrana nelle ultime ore ha presentato un’offerta ufficiale al Psg per l’asso brasiliano: sul piatto un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a cifre molto alte (in Spagna parlano di oltre 150 milioni). Ma secondo l’autorevole Marca e Radio Catalunya 1, i parigini avrebbero rifiutato la proposta del Barça perché vogliono più soldi per lasciar andar via il talento brasiliano. Su Neymar c’è anche il Real Madrid, che aspetta le evoluzioni della trattativa con i blaugrana – che continueranno a trattare con il Psg – per entrare in scena.

Foto: Twitter ufficiale Psg