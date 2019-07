Dalla Spagna: Psg, domani incontro in Cina tra Neymar e Leonardo. Sul futuro…

In casa Psg continua a tenere banco la vicenda Neymar. Il futuro del talento brasiliano è ancora tutto da scrivere, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti indicazioni. Secondo quanto svela la stampa spagnola (in particolare AS e Sport), nella giornata di domani Leonardo è atteso in Cina, a Shenzen, dove, dopo un saluto alla squadra, si incontrerà con Neymar per discutere delle opzioni riguardanti il suo futuro. L’ex Barça ha più volte chiesto la cessione al Psg (sullo sfondo c’è soprattutto il Barça), ma il club di Al-Khelaifi pretende una cifra importante per lasciarlo partire. Nei giorni scorsi la stampa francese ha parlato di un ultimatum dato dal Psg, che avrebbe fissato la data del 31 luglio come termine ultimo per l’eventuale cessione del talento brasiliano. Per poter preparare al meglio la nuova stagione, dunque, il Psg vorrebbe chiudere il discorso Neymar, in un senso o nell’altro, a strettissimo giro di posta. E l’imminente – salvo sorprese – incontro tra il brasiliano e il direttore sportivo Leonardo potrebbe essere un passaggio determinante.

Foto: AS