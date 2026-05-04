Dalla Spagna: pronta un’offerta di 90 milioni per Raphinha dall’Arabia
04/05/2026 | 15:19:36
Raphinha potrebbe essere tentato da una ricca offerta in arrivo dall’Arabia. Alcuni club della Saudi Pro League offrono più di 90 milioni di euro per Raphinha, con un contratto personale molto vantaggioso. Come riferisce Marca, il club catalano attende un’offerta ufficiale dalla Pro League prima di valutare la cessione. L’obiettivo è evitare decisioni affrettate e mantenere il bilancio in equilibrio in vista dei prossimi acquisti estivi.
Foto: Instagram Barcellona