Dalla Spagna: Pogba spera ancora nel Real Madrid

Secondo il quotidiano Marca, Paul Pogba sta ancora aspettando l’ultima chiamata del Real Madrid. Il centrocampista francese non ha intenzione di forzare la mano, ma il suo sogno è quello di approdare a Madrid. Nemmeno il promettente inizio in Premier (vittoria contro il Chelsea) gli ha cambiato idea, neanche la promessa di Solskjaer di far giocare la squadra al ritmo del suo gioco. L’ex Juve rimane fermo e convinto che è ancora possibile una svolta.

Foto: Twitter Manchester United