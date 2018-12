Secondo quanto riportato dal El Diari d’Andorra, Gerard Piqué, difensore del Barcellona, sarebbe in procinto di acquistare l’Fc Andorra, formazione dilettantistica catalana. Per il centrale non si tratterebbe del primo affare in campo sportivo, visto che è già proprietario del gruppo d’investimento Kosmos, responsabile della nuova Coppa Davis che prenderà il via nel 2019.

Foto: zimbio