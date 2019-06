Dalla Spagna: Pedraza ai saluti con il Villarreal, il terzino verso l’Eintracht

L’Eintracht Francoforte pronta a piazzare il colpo Alfonso Pedraza. Il terzino sinistro del Villarreal lascerà presto la Spagna per trasferirsi in Bundesliga. Questo è quanto riporta Marca che afferma come il club tedesco abbia trovato l’intesa per il trasferimento del classe ’96. Pedraza avrebbe accettato la destinazione, preferendola ad altri club della Premier League. Secondo il quotidiano spagnolo l’accordo tra i club è stato raggiunto sulla base di 22 milioni di euro.

Foto: Marca