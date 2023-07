Il Barcellona sarebbe sempre più vicino a ingaggiare il sostituto di Sergio Busquets, andato all’Inter Miami. Secondo quanto riporta Sport, infatti, i blaugrana avrebbero trovato l’accordo con il Girona per il centrocampista Oriol Romeu. Per lui parrebbe pronto un biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno.

Foto: Wikipedia Romeu