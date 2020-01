Dalla Spagna (ore 22): Roma, il Barcellona pretende la recompra per Carles Perez

Direttamente dalla Spagna arrivano notizie non certo buone per la Roma. Il quotidiano catalano Sport.es alle ore 22 ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il Barcellona pretenderebbe l’inserimento di un diritto di recompra in merito alla possibile cessione di Carles Perez alla Roma. Se la richiesta non dovesse essere accettata, si legge, il club spagnolo non autorizzerà le visite mediche del giocatore. Nelle prossime ore la Roma proverà comunque a sbloccare l’affare Carles Perez con il Barcellona, situazione da monitorare.

Foto: Mundo Deportivo