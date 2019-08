Dalla Spagna (ore 14,30): Neymar torna al Barcellona, fumata bianca in arrivo

Le principali fonti spagnole hanno ribadito quanto era emerso negli ultimi giorni in merito all’ormai annunciato ritorno di Neymar al Barcellona. Incontro tra le parti a Monaco e operazione che verrà completata in giornata (al Psg circa 130 milioni più Rakitic, Todibo e Dembele), fumata bianca in arrivo. Tutte le più autorevoli testate iberiche hanno confermato già alle 14:30 quanto era stato raccontato in precedenza. Neymar è sempre più vicino ai blaugrana…

Foto: AS