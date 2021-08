Dalla Spagna, più precisamente da El ChiringuitoTv, è arrivata nella tarda serata di ieri (all’una di notte) la notizia che la Roma avrebbe presentato un’offerta al Barcellona per il cartellino di Clement Lenglet. Notizia che confermiamo.

Il difensore centrale francese è un classe ’95 ed è potenzialmente in uscita dai catalani, ieri Koeman non lo ha impiegato nell’esordio in Liga dei blaugrana contro la Real Sociedad.