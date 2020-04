Dalla Spagna: Odegaard, slitta il ritorno al Real Madrid. Può restare alla Real Sociedad

La big ai piedi di Martin Odegaard. Il centrocampista della Real Sociedad non ci ha messo molto a diventare un idolo dalle parti di San Sebastian, giusto il tempo di prendere le misure con la nuova realtà: l’indiscussa qualità ha preso subito il sopravvento restituendo così al calcio mondiale uno dei suoi talenti più cristallini degli ultimi anni. Il classe ’98 finora in stagione ha messo a segno 7 gol e fornito 8 assist, senza tralasciare le tante giocate da urlo. E il Real Madrid – ma non solo – ha osservato con molta attenzione la crescita esponenziale di Odegaard: il talento norvegese è infatti di proprietà delle Merengues ma attualmente è in prestito alla Real Sociedad, ufficialmente per un anno, ma secondo un accordo verbale la cessione temporanea potrebbe essere prolungata di una stagione. L’emergenza Coronavirus inizialmente sembrava aver cambiato le carte in tavola, con i Blancos intenzionati a far rientrare Odegaard a costo zero già la prossima estate. Ma ora, secondo quanto riportato da Deportes Cuatro, dopo ulteriori valutazioni il Real avrebbe deciso di mandare a giocare il norvegese per un’altra stagione: la squadra indiziata per accogliere Odegaard è proprio la Real Sociedad.

Foto: Twitter ufficiale Liga