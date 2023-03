Dalla Spagna: nuove prove inguaiano il Barça. Ritrovati documenti top secret nel bagno di un ex dirigente del club (deceduto)

Nuove prove possono ancor di più inguaiare la posizione del Barcellona, sotto inchista per il caso Negreira, ex funzionario degli arbitri della Liga, accusato di corruzione.

Secondo quanto riportato da El Pais, la Guardia Civil ha trovato dei fogli scritti con un pennarello azzurro in una cassaforte nascosta nel bagno di casa di Josep Contreras, ex dirigente dei blaugrana (deceduto) negli anni delle presidenze di Nunez, Gaspart e Bartomeu. Contreras, morto lo scorso dicembre, teneva nascosti dei fogli catalogati come ‘top secret’ che presenterebbero riferimenti ad ‘assegni’ e ‘pagamenti in nero’.

La casa dell’uomo, si legge, è stata perquisita perché era sotto indagine per un’altra vicenda sulla presunta distrazione di fondi dell’ex presidente della RFEF Angel Maria Villa. A inquietare particolarmente è la postilla scritta sulla busta: “Clausola: aprirlo solo nel caso in cui dovesse verificarsi la più grande disgrazia per noi. Ne faremmo volentieri a meno”.

Foto: logo Barcellona