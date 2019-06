Dalla Spagna: non solo Rafinha, il Valencia accelera per Denis Suarez del Barça

E’ sempre più caldo l’asse di mercato tra il Barcellona e Valencia. Non solo lo scambio di portieri tra Neto-Cillessen, affare ormai definito e in procinto di essere ufficializzato, i due club trattano per altri due giocatori: ai Pipistrelli piace sempre Rafinha, sondato già nei giorni scorsi, ma nelle ultime ore – secondo il Mundo Deportivo – hanno subito una forte accelerata i contatti per Denis Suarez, centrocampista classe ’94 di proprietà del Barça e reduce da un prestito non proprio fortunato all’Arsenal.

Foto: Mundo Deportivo