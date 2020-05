Dalla Spagna: non solo l’Atletico, anche il PSG segue Tagliafico

Com’è noto, Nicolas Tagliafico con molta probabilità lascerà l’Ajax durante la prossima sessione di calciomercato. Il difensore argnetino, infatti, è ricercato da molti club europei ma la sua valutazione, è scesa dai 35-40 milioni richiesti inizialmente a circa 25. Secondo quanto riporta AS, fra i club interessati al giocatore, non ci sarebbe solo l’Atletico Madrid, ma anche il Paris Saint-Germain che, qualora non dovesse riuscire ad acquistare Telles, sarebbe pronto ad affondare il colpo offrendo un cospicuo contratto al terzino dei Lancieri.

Foto: TYC Sports