Dalla Spagna: non solo Cavani, l’Atletico in pressing per Alcacer. Le richieste del Dortmund

Il trasferimento di Edinson Cavani all’Atletico Madrid, salvo sorprese, si concretizzerà soltanto a partire dal 1° luglio. Sia l’attaccante uruguaiano che il Psg – come riportato – non intendono separarsi anticipatamente durante la finestra di gennaio. L’Atletico avrebbe già un’intesa di massima con Cavani per i prossimi tre anni, ma il club francese non ha intenzione di privarsi del suo attaccante, e anche lo stesso giocatore non vorrebbe lasciare il Psg a metà campionato, convinto che questo possa essere l’anno buono per provare a vincere la Champions. Ecco perché, secondo la stampa iberica, per gennaio l’Atletico è in forte pressing per Paco Alcacer, ai margini del Dortmund a maggior ragione dopo l’arrivo di Haaland. Le richieste del club tedesco, però, sono piuttosto alte: il direttore sportivo Zorc chiede circa 40 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante spagnolo, come rivela la Bild.

Foto: Twitter ufficiale Dortmund