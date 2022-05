Dalla Spagna: non è più scontata la partenza di Ceballos dal Real Madrid

Un finale di stagione in cui Dani Ceballos è tornato a mettersi in mostra dopo un’annata tormentata dai problemi fisici e dalla notevole concorrenza che popola il centrocampo del Real Madrid. Complici le ottime ultime uscite del talento spagnolo – come scrive quest’oggi AS – non è più scontata una sua partenza alla fine dell’annata in corso. Ancelotti ha recentemente ribadito la propria stima verso il ragazzo, dichiarando che avrebbe meritato un minutaggio maggiore, ed è proprio l’allenatore a essere cruciale con riferimento a quello che sarà il futuro del canterano del Betis, che attende di conoscere le idee del tecnico in merito al suo coinvolgimento in una stagione, la prossima, dove Ceballos gradirebbe continuità per poter tentare di strappare la convocazione per il Mondiale.

Foto: Twitter Real Madrid