Dalla Spagna: Neymar, terminato l’incontro tra Barcellona e Psg. Ora il Real…

Sono ore calde per il futuro di Neymar, sempre più lontano dal Psg e conteso da Barcellona e Real Madrid. Oggi una delegazione blaugrana, composta dal direttore esecutivo Javier Bordas, dal segretario tecnico Eric Abidal e dal responsabile per il Sudamerica Andre Cury ha incontrato a Parigi il diesse Leonardo. Al termine dell’incontro odierno, secondo quanto rivela la stampa spagnola, con il Paris Saint-Germain continua ad esserci una certa distanza tra domanda e offerta, soprattutto per quanto riguarda la parte cash dell’operazione (il Barça spinge per inserire contropartite come Coutinho, Semedo e Rakitic), motivo per il quale le parti torneranno a parlarsi. E il Real? Ora le merengues sono massimamente concentrate sulla cessione di alcuni pezzi pregiati (James, Bale e Mariano Diaz in testa), poi cercheranno l’assalto a Neymar, sperando che il Barcellona non trovi le intese con il Psg. Un intreccio di mercato da seguire con la massima attenzione…

Foto: Twitter ufficiale Psg