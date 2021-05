Dalla Spagna: Neymar prima del rinnovo aveva un accordo con il Barcellona

Accusa pesante dalla Spagna nei confronti di Neymar: secondo RAC1, prima del rinnovo fino al 2025 con il PSG, il brasiliano aveva un accordo con il Barcellona per un ritorno in blaugrana. La trattativa è andata avanti per circa un mese, il Barça oggi si sente deluso dall’atteggiamento avuto da Neymar. Adesso il presidente Laporte, dopo questo mancato arrivo, è pronto a fare sul serio per Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund.

FOTO: Twitter Neymar