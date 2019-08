Dalla Spagna: Neymar, nuovo assalto Barça. I dettagli. E il Real…

In casa Psg continua a tenere banco il futuro di Neymar, sempre più ai margini del club transalpino. Il Barça, secondo quanto rivela la stampa spagnola (in particolare Marca e El Chiringuito), starebbe preparando il nuovo assalto per il brasiliano: un ultimo affondo nel quale sarebbe ancora compreso il cartellino di Ousmane Dembelé per un’operazione complessiva da oltre 170 milioni di euro. Ma sulle tracce di Neymar c’è anche il Real Madrid che nelle ultime ore ha ricevuto un messaggio forte e chiaro da parte del Psg: o viene inserito nella trattativa il giovane Vinicius oppure l’affare difficilmente andrà in porto. Saranno giorni caldi per il futuro di Neymar…

Foto: Twitter ufficiale Psg