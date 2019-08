Dalla Spagna: Neymar, ecco la richiesta d’ingaggio. Tra Real e Barça…

Futuro tutto da scrivere per Neymar. Il brasiliano è sempre più ai margini del Psg e sulle sue tracce ci sono sempre Barcellona e soprattutto Real Madrid. Intanto, in Spagna, El Chiringuito TV svela le richieste d’ingaggio dell’entourage dell’ex blaugrana: Neymar chiede uno stipendio di 35 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Una cifra che – secondo la sopracitata fonte – il Real sarebbe disposto ad investire. Il Barça resta alla finestra, con i Blancos che proveranno a trovare l’intesa con il Psg, che continua a chiedere una cifra superiore ai 160 milioni per il cartellino di O’Ney.

Foto: Twitter ufficiale Psg