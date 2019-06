Dalla Spagna: Neymar accetta l’offerta del Barcellona. I dettagli

Neymar e il Barcellona sono sempre più vicini. Secondo Sport, infatti, il brasiliano ha accettato senza alcun dubbio le condizioni messe dal numero uno blaugrana Bartomeu sul suo nuovo contratto. Il suo ritorno è sempre più vicino, ed il raggiungimento dell’intesa in breve termine è la prova della volontà del 27enne di tornare in Spagna. Questi i numeri: Neymar percepirà 24 milioni netti a stagione, cifra vicina a quella che percepiva alla sua prima esperienza in blaugrana e decisamente inferiore a quella percepita in Francia (36,8 milioni l’anno). Poco male: quello di cui veramente ha bisogno Neymar è ritrovare il sorriso, e potrà farlo soltanto al Barcellona. Sempre secondo Sport, il Real Madrid aveva formulato un’offerta superiore a quella blaugrana, ma il brasiliano non ha avuto dubbi, accettando quella dei catalani. Infine, verrà ritirata la denuncia della famiglia Neymar per la commissione di 26 milioni di euro relativa al rinnovo che ha preceduto il trasferimento al Psg non pagata dal club. Un ulteriore modo per il Barcellona e per Neymar di ricominciare insieme.

Foto AS